На ж/д вокзале в Тюмени возвели долгожданный надземный переход через пути. Фото: Скриншот с видео

На ж/д вокзале в Тюмени возвели долгожданный надземный переход, который соединяет здание вокзала с 1-й, 2-й и 3-й платформами. Общая протяженность моста со сходами составляет более 120 метров.

По сведениям Главного управления строительства Тюменской области, строители использовали современные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование. Тут есть лифты грузоподъемностью до тонны каждый.

– Крытая конструкция защищает от ветра, дождя и снега. Внутри сделано освещение, в холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол, – рассказали в ведомстве.

Старый пешеходный мост через пути тоже будет задействован – его будут использовать только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую.