В Тюменской области завершены поиски 89-летнего пенсионера Орифдона Юльчиева. Фото: Группа «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети ВКонтакте

В Тюменской области завершены поиски 89-летнего пенсионера Орифдона Юльчиева. Пожилой мужчина в воскресенье, 13 августа, вышел из дома в поселке Кунчур Нижнетавдинского района и пропал. Волонтеры и сотрудники полиции организовали поиски дедушки, искали в близлежащих лесах и населенных пунктах.

– Мужчина найден сотрудниками полиции совместно с волонтерами. Он жив, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, что в момент исчезновения пенсионер был одет в оранжевую футболку и черные спортивные штаны, а также в галоши с мехом. Нуждался в медицинской помощи.

Ранее редакция «КП»-Тюмень» писала о том, что в Тюменской области массово пропадают мужчины. В июле пугающие сообщения о пропаже жителей региона прокатились по городу. Родные и близкие бьют тревогу и пытаются по кусочкам собрать картину. За месяц в Тюменской области пропало больше десяти мужчин. Некоторые из них были найдены живыми, а часть так и не встретились со своими родственниками. Подробные ориентировки на пропавших людей мы публиковали в нашем материале.