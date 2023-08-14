Тюменский губернатор Александр Моор рассказал, на каком авто ездит на работу

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на пресс-конференции, на какой машине он ездит и как относится к инициативе президента РФ Владимира Путина пересадить всех парламентариев на отечественные авто. Глава региона отметил, что обычно он ездит на машине марки «Тойота-Ланд-Крузер» 2011 года выпуска.

– Президент сказал, что мы должны ездить на отечественных автомобилях, но не отказываться от импорта. Здравый смысл должен быть везде, – сообщил Моор на пресс-конференции «Тюменская область: время возможностей и время развития», посвященной 79-летию со дня образования региона.

Кроме того, за пять с половиной лет в Тюменской области было закуплено почти 3 тысячи единиц транспорта. Из них всего 24 транспортных средства иностранного производства.

Отметим, что губернатор Александр Моор рассказал, когда в Тюмени построят онкологический центр для юных пациентов.