Составители подготовили для ребят 26 монохромных картинок, где изображены муниципалитеты, областной центр и северные округа. Фото: Виктория Гаврик

Школьники в Тюменской области познакомятся с историей родного края через раскраски. В рамках проекта «Путешествие по Тюменской области» ребятам узнают историю родного края с помощью раскрасок. Составители подготовили для ребят 26 монохромных картинок, где изображены муниципалитеты, областной центр и северные округа.

На каждой из них также перечислена информация об известных достопримечательностях, археологических находках, животном мире, географических объектах и других особенностях той или иной территории. Предполагается, что дети усвоят важные данные, раскрашивая изображения.

Дополнительно для ребят сделали одноименный с проектом видеоурок, где закадровый голос рассказывает об особенностях устройства региона, его символике и делится интересными историческими выдержками, пишет «Тюменская область сегодня».

Найти раскраски и посмотреть видеоурок можно на сайте проекта «Путешествие по Тюменской области», который в 2023 году победил в конкурсе грантов губернатора.