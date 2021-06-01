Ребята из Тюмени побывали в советском детстве. Фото Сергея Кузнецова.

Ребята из Тюмени побывали в советском детстве и воочию увидели, как росли их старшие родственники. Местные специалисты разработали собственную программу, которая прошла в историческом парке «Россия – Моя история».

– Наша задача – показать современным ребятам время, в которое росли их родители, бабушки и дедушки, во что они играли, чем увлекались, чем занимались, какие у них были ценности, – объяснила Елена Платонова. – Чаще всего на экскурсию приходят школьные классы. Между тем, мы проводим ее не только для детей, но и для семейных групп, родителей с детьми. Путешествие в советское детство интересно всем, даже пенсионерам, – рассказала методист музейно-образовательной деятельности Елена Платонова.

В первой экскурсии в День защиты детей участвовали две семьи с ребятами. В начале участники создали команду, которая совершала путешествие в прошлое. По мере прохождения дети и взрослые выполняли задания. Для этого экскурсовод использовала оборудование мультимедийного парка – сенсорные столы и тачскины, а также специально разработанные программы. На экскурсии были и реальные предметы – вещи, значки и игрушки советского времени.