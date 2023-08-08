Из-за технической неисправности в Тюмени не смог вылететь самолет в Новый Уренгой

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Тюмени в ЯНАО из-за неисправности. Фото: Татьяна Коркина

Самолет не смог вылететь из Тюмени в Новый Уренгой из-за неисправности. Полет выполняла авиакомпания «ЮТэйр». Инцидент произошел во вторник, 8 августа, в аэропорту Рощино.

– 08.08.2023, 06.19 (мск), аэропорт Тюмень (Рощино). При рулении на предварительный старт ВПП30, ЭВС запросил возврат на стоянку, неисправность флайт контроля, м/у хорошие, – сообщили в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени полицейские нашли 16-летнюю девочку, которая сбежала из дома в Сургуте. Ребенка заметили в аэропорту Рощино.