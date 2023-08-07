В Тюмени полицейские нашли 16-летнюю девочку, которая сбежала из дома в Сургуте. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени полицейские нашли 16-летнюю девочку, которая сбежала из дома. Ребенка заметили в аэропорту Рощино. На днях в Линейный отдел полиции поступило заявление от ее родителей. Девочка сбежала из дома к своему парню, который живет в Казани. Сама подросток из Сургута.

Обеспокоенная женщина рассказала, что девочка гостила у бабушки в Тугулумском районе Свердловской области, откуда ушла в неизвестном направлении и в настоящее время на телефонные звонки родственниц не отвечает.

- Вместе с тем, у заявительницы были основания полагать, что дочь решилась на визит 20-летнего молодого человека, с которым она познакомилась в социальных сетях и в последнее время активно общалась по телефону. Буквально накануне исчезновения юная сургутчанка поделилась с матерью, что очень хочет познакомиться вживую со своим интернет-другом, любит его и вообще намерена переехать к нему на постоянное место жительство в Казань, - рассказали в пресс-службе УМВД России на транспорте Тюменской области.

Перед тем, как девочка убежала, между ней и матерью случился конфликт. Сотрудники полиции приступили к поискам. Выяснилось, что девочка купила электронный билет на самолет «Тюмень – Казань», а до Рощино доехала на поезде. Правоохранители сняли беглянку с рейса и доставили в отделение, там с ребенком проведена профилактическая беседа.

Сейчас школьница временно помещена в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, откуда в скором времени ее заберут родители.