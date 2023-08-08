Ослепило солнце: в Ишиме насмерть сбили 6-летнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Ишиме иномарка насмерть сбила шестилетнюю девочку. В шестом часу на улице Малой Садовой автомобиль Toyota Camry переехал двух детей. 25-летний местный житель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 6-летнюю девочку, которая шла за руку с 14-летней сестрой.

Полицейским водитель объяснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце.

– Старшая девочка не пострадала, младшая была доставлена в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Отметим, в Тюменской области за вечер в ДТП погибли пять человек. На федеральной трассе Тюмень – ХМАО в Ярковском районе легковой автомобиль въехал в большегруз, стоящий на обочине дороги из-за поломки. В аварии погибли четыре человека.