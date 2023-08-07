Губернатор Александр Моор поручил заняться строительством новой больницы в тюменском селе Сладково

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заняться строительством новой больницы в селе Сладково. Главный корпус районный больницы появится в населенном пункте. Здание было построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое, отметил глава региона.

Напомним, что в структуру сладковской районной больницы входят поликлиника на 354 посещения в смену и две врачебные амбулатории на 78 посещений.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

За два года для ее обеспечения куплено 100 единиц оборудования, в том числе рентгеновский аппарат и цифровой маммограф, а также УЗИ-аппарат.

Губернатор уточнил, что укомплектованность врачами составляет 98,4%, потребности в среднем медицинском персонале нет. В 2023 году после окончания обучения ожидается трудоустройство двух врачей-терапевтов.