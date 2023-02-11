В Сладковском районе после капремонта торжественно открыли Маслянскую участковую больницу Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Сладковском районе Тюменской области на этой неделе торжественно открылась Маслянская участковая больница после капитального ремонта. Как отметил главный врач областной больницы №14 Дмитрий Суворов, открытие медучреждения после капремонта стало настоящим событием для жителей поселка.

- Маслянская участковая больница обслуживает 1348 человек и очень важно, чтобы наши пациенты могли получать квалифицированную медицинскую помощь в более комфортных условиях, - отметил Дмитрий Суворов.

Деньги на капремонт больницы выделили из бюджета Тюменской области в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». После ремонта здесь заработал физиокабинет, для которого закупили новые аппараты для электрофореза и проведения ультравысокоточной терапии, устройство ЭКГ и аппарат для проведения ингаляций. В отделении сестринского ухода появились новые кровати.

Напомним, что модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Его главной целью является повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда после капремонта открылось новое терапевтическое отделение. В ходе ремонта тут полностью заменили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации. Оборудовали две палаты для маломобильных пациентов, оснастили спецваннами и поручнями санузлы. В каждой палате теперь есть кнопка вызова медсестры.