В Тюменской области после капремонта открыли терапевтическое отделение в сельской больнице

В селе Нижняя Тавда открыли после ремонта терапевтическое отделение ОБ№15. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В областной больнице №15 в селе Нижняя Тавда после капремонта открылось новое терапевтическое отделение. В ходе ремонта тут полностью заменили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации.

Кроме того, поменяли окна и полы. В отделение заменили систему медицинских газов. Теперь в каждой палате есть отдельный санузел и душевая. Оборудовали две палаты для маломобильных пациентов, оснастили спецваннами и поручнями санузлы. В каждой палате теперь есть кнопка вызова медсестры.

- На капремонт из федерального бюджета выделили 25 млн рублей. Еще более 3 млн рублей на оснащение выделило правительство Тюменской области. На средства учреждения мы оборудовали просторное фойе и комнату отдыха для медперсонала, - рассказал главврач ОБ№15 Александр Синельников.

«Комсомольская правда — Тюмень» писала ранее о том, что в Голышмановском городском округе до 1 сентября 2022 года отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт.