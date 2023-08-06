В Тюмени поймали водителя с липовыми номерами

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Полицейские в Тюмени поймали 36-летнего уроженца сопредельного государства, который купил «красивый» номер без регистрации в ГИБДД. Оперативникам мужчина сообщил, что сделал это для красоты.

- Архивные номера изъяты. На автомобилиста составлен административный материал по ст.12.2 ч.4, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

За красоту подложных номеров автовладельцу грозит лишение права управления транспортом на срок от шести месяцев до года.

Ранее мы рассказали о том, что в центре Тюмени у Цветного бульвара жители заметили скопление «безымянных» авто. Большинство «безымянных» автомобилей – это машины класса люкс.