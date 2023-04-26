В центре Тюмени у Цветного бульвара заметили скопление «безымянных» авто

Большинство «безымянных» авто – это машины класса-люкс: от новых BMW до Mercedes. Фото: Татьяна Коркина

С введением зон платной парковки в Тюмени все чаще можно столкнуться с изобретательностью водителей. Креативные автолюбители снимают со своих машин номера или же закрывают их различными способами: от пакетов до бумаги.

Причем довольно часто эти безымянные машины не только стоят как вертолеты, припаркованные в платной зоне, но и разъезжают по городу. Более пяти машин без номерных знаков заметила журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» во вторник вечером, 25 апреля, в Центральном районе города, на перекрестке Кузнецова и Грибоедова.

Примечательно, что большинство «безымянных» авто – это машины класса люкс, от новых BMW до Mercedes или Audi.

Для местных жителей такая картина уже стала повседневностью. Журналист «КП»–Тюмень» обратилась в пресс-службу Управления Госавтоинспекции по Тюменской области за комментарием, легальна ли езда по городу на машине без номеров.

– Автомобилисты могут ездить без номеров – но всего 10 суток. Столько покупателю дается на постановку автомобиля на учет в ГИБДД. По истечении этого срока предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Все зависит от обстоятельств, каждый случай инспекторы разбирают отдельно, – уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Напомним, восемь человек и один ребенок пострадали в аварии с автобусом и бензовозом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.