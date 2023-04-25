Восемь человек и один ребенок пострадали в аварии с автобусом и бензовозом на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Общественный транспорт маршрута №555 двигался в сторону Тюмени из Тобольска. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек. Авария произошла накануне, 24 апреля, в 18.10, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщается, что в Ярковском районе, недалеко от заправки Новый Поток, столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. По данным ведомства, общественный транспорт маршрута № 555 двигался в сторону Тюмени из Тобольска. На момент ДТП в автобусе находились 13 человек, включая одного ребенка.

Травмы получили девять человек, в том числе один ребенок. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Травмы получили девять человек, в том числе один ребенок. Водитель бензовоза не пострадал.

– Пассажиры, получившие травмы, госпитализированы в ОКБ № 24 села Ярково, остальные были пересажены на другой автобус и направлены по дальнейшему маршруту следования, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекалось 14 спасателей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Для ликвидации последствий ДТП от ведомства привлекалось 14 спасателей и 6 единиц спецтехники.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию при движении.