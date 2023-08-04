В Тюмени подростки на питбайках получили тяжелые травмы в лобовом столкновении на Казаровской

Фото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени подростки на питбайках получили тяжелые травмы в лобовом столкновении. Юные байкеры встретились 3 августа вечером на улице Казаровской в областном центре. Транспортными средствами управляли подростки 15 и 16 лет.

– На дороге, ведущей к скверу Пограничников, подростки разъехались по разным сторонам и начали движение навстречу друг другу на большой скорости. В результате лобового столкновения мотоциклов оба водителя получили тяжелые травмы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Оперативники выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в Тюменской области в улетевшей в столб иномарке пострадал школьник.