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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:24

В Тюменской области в улетевшей в столб иномарке пострадал школьник

Тюменка на иномарке влетела в столб, пострадал ребенок
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в 6-м часу вечера водитель на автомобиле Nissan не справилась с управлением и въехала в стойку дорожного знака. В ДТП пострадал подросток, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– В результате ДТП травмирован 13-летний пассажир автомобиля, – заявили в ГИБДД региона.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени на Московском тракте иномарка протаранила толпу пешеходов. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получил один человек. Авария произошла в четверг, 3 августа, поздним вечером в Тюмени. На Московском тракте столкнулись легковые автомобили Lexus и Daewoo.