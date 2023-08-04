В Тюменской области в улетевшей в столб иномарке пострадал школьник

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в 6-м часу вечера водитель на автомобиле Nissan не справилась с управлением и въехала в стойку дорожного знака. В ДТП пострадал подросток, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– В результате ДТП травмирован 13-летний пассажир автомобиля, – заявили в ГИБДД региона.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени на Московском тракте иномарка протаранила толпу пешеходов. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получил один человек. Авария произошла в четверг, 3 августа, поздним вечером в Тюмени. На Московском тракте столкнулись легковые автомобили Lexus и Daewoo.