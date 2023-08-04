В Тюмени Lexus протаранил легковой автомобиль и толпу пешеходов на Московском тракте

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени на Московском тракте иномарка протаранила толпу пешеходов. Травмы разной степени тяжести в результате ДТП получил один человек. Авария произошла в четверг, 3 августа, поздним вечером в Тюмени. На Московском тракте столкнулись легковые автомобили Lexus и Daewoo.

Из-за сильного удара машины отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Тюменцы успели вовремя отреагировать на происшествие, отбежали от бордюра. Среди пешеходов пострадавших нет, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

– Предварительно установлено, что водитель Daewoo, совершая поворот налево на регулируемом перекрестке, не пропустил встречный Lexus. В итоге вторая иномарка въехала в правый бок легковушки и протаранила ее несколько метров до тротуара, – рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе региональной ГИБДД.

В аварии пострадал один человек – 42-летняя пассажирка Daewoo. Ее доставили в больницу в карете скорой медицинской помощи. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, у женщины диагностирована травма ребер.

Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области о состоянии пострадавшей в ДТП женщины ожидается.

Ранее мы рассказывали о том, что иномарка на полном ходу вылетела в глубокую яму на месте теплотрассы. Пострадавшему водителю потребовалась помощь медицинских специалистов. Машина улетела в яму после столкновения с другим авто. Авария произошла на улице Прокопия Артамонова 1 августа.