В Тюмени машина KIA влетела в трубу теплотрассы после аварии

Фото: группа «Авто Тюмень — ДТП» в социальной сети ВКонтакте.

Иномарка на полном ходу вылетела в глубокую яму на месте теплотрассы. Пострадавшему водителю потребовалась помощь медицинских специалистов. Машина улетела в яму после столкновения с другим авто.

Во вторник, 1 августа, на окраине Тюмени, на улице Прокопия Артамонова, водитель KIA, по версии инспекторов, проехала на красный сигнал светофора и врезалась в проезжающий мимо автомобиль Renault.

Журналисту «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что в результате столкновения одна из машин вылетела в яму, где проходил ремонт теплотрассы. Травмы получила водитель KIA.

Фото: группа «Авто Тюмень — ДТП» в социальной сети ВКонтакте.

Оперативники выясняют обстоятельства ДТП. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что пострадавшая женщина отказалась от госпитализации.

– Вызов поступил 1 августа в 14.49, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 14.56. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в больницу, – пояснили в депздраве Тюменской области.

Данные об одном пострадавшем человеке подтвердили и в МЧС, их сотрудники также выезжали на место происшествия.

Ранее мы писали о том, что на трассе Исетское – Упорово под Тюменью из-за 17-летнего подростка пострадали пять человек. На 21-м километре автодороги столкнулись автомобили Niva и Nissan.