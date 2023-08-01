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НовостиПроисшествия1 августа 2023 4:21

На трассе Исетское – Упорово под Тюменью из-за 17-летнего подростка пострадали пять человек

В аварии на тюменской трассе есть пострадавшие
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Подросток устроил ДТП на трассе Исетское – Упорово сегодня ночью, 1 августа. На 21-м километре автодороги столкнулись автомобили Niva и Nissan. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, легковушка выехала на встречную полосу движения. За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. В ДТП пострадали пять человек: водители, 19-летняя пассажирка Niva и пассажиры Nissan. Молодая девушка попала в реанимацию, за ее жизнь ведут борьбу врачи.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Отметим, водитель Niva права управления транспортом не имеет. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.