Тюменские хирурги первые в области провели уникальную операцию по восстановлению кисти руки

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Тюменские хирурги ОКБ №2 первые в области провели успешную операцию по восстановлению кисти поврежденной руки.

Словам руку, мужчина обратился за помощью к медикам, которые прописали ему лечение. В результате врачам удалось добиться сращения костей, но из-за долго незаживающей раны пациент не мог пользоваться рукой и вернуться на работу.

Далее тюменец пришел на врачебную комиссию, где было решено провести ему операцию.

- Было необходимо укрыть дефект на руке кожным лоскутом. Мы выбрали самый надежный в этом случае способ - использование лучевого кровоснабжаемого лоскута. Суть операции заключается в выделении кожно-фасциального лоскута предплечья на лучевой артерии и переносе на место дефекта, сохраняя его кровоснабжение. Вместе с Игорем Супруновым мы успешно заместили кожный дефект и добились полного заживления раны, - рассказал кистевой хирург, микрохирург, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

Конечно, пациенту еще предстоит длительный период реабилитации, но он настроен позитивно и готов уже хоть сейчас вернуться к своей трудовой деятельности.