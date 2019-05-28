Тюменские травматологи разработали свою методику лечения переломов кисти руки

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-28T07:54:00+03:00

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Тюменские травматологи запатентовали методику костной трансплантации при лечении переломов рук. В областной клинической больнице №2 разработали хирургическое лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти. Оно минимизирует риск развития осложнений и в разы уменьшает срок реабилитации пациента.

Ладьевидная кость - важнейший фрагмент запястья человека. Она определяет возможность выполнения мелких движений и гарантирует точность каждого действия. Эта кость отличается недостаточным кровоснабжением. Из-за этого при переломе ее отломки плохо срастаются иногда костная мозоль может не сформироваться или образуется ложный сустав и кисть становится подвижной в несвойственных ей местах. Эти осложнения приводят к ограничению подвижности запястья, боли и остеоартрозу.

Для усиления кровотока в месте перелома тюменские врачи стали применять костный мозг. Его через проколы берут из подвздошной кости и вводят с кровью в отломки ладьевидной.

- Сгустки крови служат питательной средой для клеток костного мозга в первые дни после введения. В результате операции в кости образуется сосудистая сеть, а за счёт достаточного кровоснабжения происходит полное сращение фрагментов ладьевидной кости, - рассказал автор методики врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Евгений Торопов.

На сегодня по его методике прооперированы 50 пациентов с ложным суставом ладьевидной кости кисти. У всех пациентов отмечены отличные и хорошие результаты восстановления целостности ладьевидной кости.

Как отметили в пресс-службе ОКБ №2, на травмы кисти приходится более 30% всех повреждений опорно-двигательного аппарата. Повреждения ладьевидной кости составляют около половины всех травм лучезапястного сустава. Чаще всего такие травмы получают при падении на вытянутую руку или прямом ударе по ладони.

ИСТОЧНИК KP.RU