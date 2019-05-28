2019-05-28T07:54:00+03:00
Здоровье

Тюменские травматологи разработали свою методику лечения переломов кисти руки

Они стали делать трансплантацию костного мозга
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменские травматологи запатентовали методику костной трансплантации при лечении переломов рук. В областной клинической больнице №2 разработали хирургическое лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти. Оно минимизирует риск развития осложнений и в разы уменьшает срок реабилитации пациента.

Ладьевидная кость - важнейший фрагмент запястья человека. Она определяет возможность выполнения мелких движений и гарантирует точность каждого действия. Эта кость отличается недостаточным кровоснабжением. Из-за этого при переломе ее отломки плохо срастаются иногда костная мозоль может не сформироваться или образуется ложный сустав и кисть становится подвижной в несвойственных ей местах. Эти осложнения приводят к ограничению подвижности запястья, боли и остеоартрозу.

Для усиления кровотока в месте перелома тюменские врачи стали применять костный мозг. Его через проколы берут из подвздошной кости и вводят с кровью в отломки ладьевидной.

- Сгустки крови служат питательной средой для клеток костного мозга в первые дни после введения. В результате операции в кости образуется сосудистая сеть, а за счёт достаточного кровоснабжения происходит полное сращение фрагментов ладьевидной кости, - рассказал автор методики врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Евгений Торопов.

На сегодня по его методике прооперированы 50 пациентов с ложным суставом ладьевидной кости кисти. У всех пациентов отмечены отличные и хорошие результаты восстановления целостности ладьевидной кости.

Как отметили в пресс-службе ОКБ №2, на травмы кисти приходится более 30% всех повреждений опорно-двигательного аппарата. Повреждения ладьевидной кости составляют около половины всех травм лучезапястного сустава. Чаще всего такие травмы получают при падении на вытянутую руку или прямом ударе по ладони.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ПАТП №1 в Тюмени оштрафовали на 100 тысяч рублей
Из лица тюменки врачи извлекли осиновый сук длиной 25 см
В Тюменской области за сутки три мотоциклиста пострадали в дорожных авариях
В Тюменской области разыскивают 38-летнего Флорида Гирфатуллина
Тюменские подростки создадут мобильные приложения и игры для обсуждения самых острых проблем
В Тюмени 1 июня выберут лучшую семью
За вылов карасей жителю Тюменской области грозит штарф до полумиллиона рублей
Четверть тюменцев с высшим образованием хотят получить второе высшее
Жители Тюмени помогли найти пропавшую 17-летнюю девушку
Гостиницу «Колос» в Тюмени сегодня пустят с молотка
Погода 28 мая в Тюмени: солнечно и жарко
В Технопарке стартовал Первый Тюменский промышленный форум
На полях Нижнетавдинского и Сорокинского районов картофель и овощи посажены на 100%
В Тюменской области обсудили ход реализации проекта «Информационная инфраструктура»
Представители старшего поколения Тюменской области откроют на пенсии новые возможности
Тюменская область готова к летней оздоровительной кампании
Тюменские «Бабушки особого назначения» провели профилактический рейд по дачам и огородам