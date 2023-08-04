В Тюмени 52-летняя врач Лариса Мальцева умерла после бариатрической операции

Генерал Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему в клинике скончалась тюменский врач. Фото: Татьяна Коркина

Генерал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться, почему в клинике скончалась тюменский врач Лариса Мальцева. Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту смерти медика.

По данным ведомства, в Тюмени женщина умерла после проведения бариатрической операции на внутренние органы. Родственники погибшей утверждают, что в гибели женщины виноваты врачи, которые не оказали необходимую помощь и провели операцию с нарушениями.

– По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александу Кублякову доложить о ходе доследственной проверки, – заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее мы писали о том, что житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца. Сначала мужчина требовал 2 миллиона рублей.