В Тюмени построят новый цех металлообработки за 60 млн рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени хотят построить цех металлообработки по изготовлению деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Проект будет реализовывать компания «ПП Восход». Такое заявление сделали участники заседания регионального совета по улучшению инвестиционного климата.

Новый цех обеспечит Тюмень рабочими местами.

– Компания в прошлом году изготовила более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Собственники видят потенциал для развития, – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях.

Проект завершат до 2027 года. Размер инвестиций составит свыше 60 миллионов рублей.