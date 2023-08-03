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НовостиЭкономика3 августа 2023 6:24

В Тюмени построят новый цех металлообработки за 60 млн рублей

Тюменская компания построит цех по выпуску деталей для нефтяной отрасли
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени хотят построить цех металлообработки по изготовлению деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Проект будет реализовывать компания «ПП Восход». Такое заявление сделали участники заседания регионального совета по улучшению инвестиционного климата.

Новый цех обеспечит Тюмень рабочими местами.

– Компания в прошлом году изготовила более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Собственники видят потенциал для развития, – пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсетях.

Проект завершат до 2027 года. Размер инвестиций составит свыше 60 миллионов рублей.