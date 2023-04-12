Новый завод по переработке ягод и грибов построят под Тюменью в 2023 году

Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области построят новый завод по переработке ягод и грибов. Компания «Ягоды плюс» – резидент индустриального парка «Боровский» – в 2023 году получит деньги на развитие и строительство нового предприятия. Завод позволит выпускать натуральные фруктово-ягодные наполнители, а также варенье и джемы.

Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании. Примечательно, что предприятие станет выращивать смородину. На сегодняшний день в Ялуторовском районе на участке засажено около 25 гектаров земли.

Завод сейчас производит порядка 3 500 тонн продукции в год. Предприятие обеспечит работой почти 25 тюменцев.