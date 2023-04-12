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НовостиОбщество12 апреля 2023 7:45

Новый завод по переработке ягод и грибов построят под Тюменью в 2023 году

Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании
Серафима Краснова
Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании.

Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области построят новый завод по переработке ягод и грибов. Компания «Ягоды плюс» – резидент индустриального парка «Боровский» – в 2023 году получит деньги на развитие и строительство нового предприятия. Завод позволит выпускать натуральные фруктово-ягодные наполнители, а также варенье и джемы.

Правительство выделит инвестиции на сумму более 70 миллионов рублей на развитие бизнеса компании. Примечательно, что предприятие станет выращивать смородину. На сегодняшний день в Ялуторовском районе на участке засажено около 25 гектаров земли.

Завод сейчас производит порядка 3 500 тонн продукции в год. Предприятие обеспечит работой почти 25 тюменцев.