В боровском индустриальном парке будут выпускать овощи в порошках и сублимированные ягоды

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Сублимированные (метод консервирования, при котором из продуктов удаляется влага. – Прим. ред.) лесные ягоды, грибы, овощи в порошках, дробленые и целые сублимированные продуты питания и напитки планирует выпускать фабрика здоровой еды GreenHouse компании «Грин Лайф». Строительство цеха уже началось в индустриальном парке «Боровский», инвестор получил разрешение на возведение производственных зданий. До конца 2024 года планируется создать 40 новых рабочих мест.

Как сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области, создание нового бизнеса поддержали на заседании Экспертного совета. Помимо сублимирования продуктов инвестор займется переработкой дикорастущих ягод и грибов, лекарственных растений и сельскохозяйственной продукции.

Общая сумма инвестиций составит 360 млн рублей, из которых 50 млн рублей – займ Инвестагентства. Эти деньги пойдут на строительство производственных зданий, помещений для подготовки сырья, перерабатывающего цеха и на покупку оборудования. А пока в пищевой лаборатории компании отрабатывают технологию превращения замороженной ягоды в сублимированную. Сроки хранения такой продукции могут составлять до 25 лет.

Реализация проекта позволит закрыть потребности в таком продукте производителей продуктов питания УФО и продвинуть дикоросы Тюменского региона на рынки Казахстана, Киргизии, Кореи и Японии. А ещё инвестор планирует выпускать новые виды продуктов питания для социального направления.

Поставщиками продукции выступят тюменские предприятия, в том числе «Ягоды плюс», которое уже сотрудничает с компанией «Грин Лайф».