Родственница женщины обвинила ее в издевательствах над детьми в эфире федерального телеканала. Фото: Татьяна Коркина

Беременную жительницу Тюменской области лишили родительских прав на двух детей. После съемок шоу «Мужское / Женское» у тюменки отобрали малолетних детей. Их бабушка пришла в эфир федерального телевидения и обвинила родителей внуков в издевательствах над ними.

Малыши в Тюменской области кочуют из одной семьи в другую. Их бабушка утверждает, что в новой семье отца старшую девочку били. Она отмечает, что дети им нужны были исключительно ради материальной выгоды. После того как программа вышла в эфир, семьей заинтересовались органы опеки. Детей отдали бабушке, а беременную мать лишили родительских прав.

– Ответчица снова вышла замуж. В настоящее время находится на 8-м месяце беременности. Со своими детьми она так и не поддерживает связь, не оплачивает алименты, за что привлечена к уголовной ответственности. Дети сейчас проживают с бабушкой. Женщина официально оформила опекунство, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, полицейские задержали треш-стримершу, которая совершала противоправные действия в отношении своего 12-летнего сына в прямом эфире. Она угрожала ребенку расправой и выгоняла его из дома, заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области. Детей изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.