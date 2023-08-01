Густой туман окутал Тюменскую область в первый день августа. Фото: Татьяна Коркина

Август в Тюменской области начинается с этого атмосферного явления. В регионе ранним утром во вторник, 1 августа 2023 года, появился густой туман. Примерно к 6.00 он сплошной пеленой накрыл город.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД региона, день в Тюмени и области будет теплым. Столбики термометров к 13.00 достигнут отметки +27 градусов.

– Будьте внимательны! Выбирайте скорость с учетом видимости! Берегите себя! Сейчас туман на 298-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе, – предупреждают инспекторы.

Напомним, «блокирующий» циклон принесет в Тюменскую область затяжную жару, как в июне.