«Блокирующий» циклон принесет в Тюменскую область затяжную жару, как в июне

«Блокирующий» циклон может принести в Тюменскую область затяжную жару, как в июне. Фото: Виктория Гаврик

Жара в Тюменской области продержится как минимум до конца недели, рассказали синоптики. В пятницу, 4 августа 2023 года, столбики термометров в регионе поднимутся до +30 градусов, по области ожидается до +33. Ночью похолодает до +17 градусов.

Метеорологи заявляют, что блокирующий антициклон будет править погодой на Урале до середины августа. Очень много тепла для Поволжья и Урала обещают синоптики Росгидрометцентра. Аналогичная погода была в Тюменской области в июне 2023 года, тогда жители несколько недель задыхались от аномальной жары.

Блокирующий антициклон — это сильный и практически неподвижный антициклон, который не пропускает посторонние воздушные массы на занимаемую им территорию. Средний срок жизни такого антициклона — от трех до пяти суток, но некоторые из них могут «висеть» над регионом более десяти дней.

Отметим, во вторник, 1 августа, в Тюмени и области прогнозируется от +20 до +26 градусов днем, ночью - до +15. В регионе ветер северо-восточный, с переходом на северный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха в этот день составит 63%.