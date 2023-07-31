Неизвестный устроил разгром машины марки Lexus на парковке ЖК в Ново-Патуршево в Тюмени

Фото: группа НовоПатрушево - Соседи.

В сообществе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 30 июля 2023 года, появилась информация о разбитой машине на парковке в районе ЖК Ново-Патрушево.

– Какой-то неадекват с утра начал ломать машину, а когда крикнули, что вызовут полицию - ушел, показав всем средний палец и бубня что-то себе под нос, – пишет автор публикации.

Фото: группа НовоПатрушево - Соседи.

К посту приложены фото и видео, на которых запечатлена пострадавшая иномарка Lexus. Свидетелями акта автовандализма стали жители одного из тюменских дворов в ЖК «НовоПатрушево». На видеозаписи мужчина с яростью разбивает сначала бампер автомобиля, а потом начинается колотить машину по корпусу. Инцидент произошел на парковке в районе четырех часов утра. В разные стороны разлетались осколки от выбитых стекол, госномер и шильдик постигла та же участь.

Очевидцы происходящего заявляют, что владелец автомобиля несколько дней назад поставил иномарку на учет. В обстоятельствах правонарушения разбираются правоохранительные органы.

— От владельца автомобиля поступило заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводим проверку, — заявили редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Припаркованный автомобиль Lexus RХ350 2019 года выпуска серьезно пострадал. Теперь владельцу придется оценить причиненный ущерб. Согласно открытым интернет-данным, такая машина на авторынке стоит в районе 5-6 миллионов рублей в зависимости о комплектации. На фотографии, опубликованной уже после инцидента, видно, что автомобиль получил серьезные механические повреждения: у него выбиты стекла, разбиты фары, а на кузове красуется огромная вмятина, размером с приличный арбуз.

Фото: группа НовоПатрушево - Соседи.

После того как соседи дома стали угрожать вандалу полицией, мужчина показал неприличный жест в их сторону и скрылся с места преступления.

К сожалению, во дворах Тюмени часто происходят странные события. Так, жители многоэтажного дома на улице Мельникайте, 69 и их соседи стали свидетелями конфликта между мужчинами и беззащитной женщиной. Очевидцы конфликта утверждают, что двое незнакомцев зажали девушку у подъезда рядом с входной дверью. Якобы в отношении нее было применено даже физическое насилие.

Через 20 минут парни зашли в подъезд за женщиной и продолжили ругаться на верхнем этаже у квартиры. Очевидцы заявляют, что девушку могли побить за ее высказывания: она кричала, что некий молодой челочек, один из нападавших, заразил ее подругу ВИЧ-инфекцией.