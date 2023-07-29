В Тюмени завершились поиски пропавшего 26 июля мужчины с двухлетним племянником

В Тюмени полицейские нашли пропавшего мужчину и двухлетнего ребенка. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени завершены поиски пропавшего Рустэма Горбатова и двухлетнего малыша. Они найдены, живы. 26 июля мужчина взял ребенка и ушел из дома в Ленинском округе, больше на связь тюменец с родными не выходил. Поиски людей объявили волонтеры ДПСО «ТюменьРегионСпас». Результатами поисков поделились с редакцией «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

— Сотрудниками полиции мужчина и ребенок обнаружены и доставлены в отделение. Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Обстоятельства выясняются, — рассказали журналисту в полиции.

Где все это время был мужчина и причины его пропажи - неизвестны. Приметы пропавшего Рустэма Горбатова: ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, а глаза карие. Родные не знают, во что был одет мужчина на момент исчезновения. Волонтеры отмечали, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Ранее мы писали, что найденный мужчина является дядей мальчика. Он взял двухлетнего племянника и ушел в неизвестном направлении. Заявка о пропаже мужчины в полицию поступила только в пятницу, 28 июля 2023 года.

Другие поиски завершились печально. В Тюмени найден мертвым пропавший год назад молодой мужчина Сергей Гизатуллин. 31-летний Сергей не выходил на связь с родными с 17 февраля 2022 года.