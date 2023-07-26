Фото: Евгения Суворова.

От отравления грибами в Тюмени пострадали семь человек. Наиболее опасным в регионе двойником съедобного гриба считается бледная поганка, которую неопытный грибник может спутать с сыроежкой. 1/10 часть этого лесного продукта может стать смертельной дозой, вызывая тяжелые поражения печени и почек.

– Однажды в ОКБ № 1 поступили одновременно семь человек с разной степенью отравления бледной поганкой. Эффективность в лечении пациентов с такой сильной интоксикацией в очередной раз показал плазмаферез, – рассказала заведующая отделением трансфузиологии ОКБ № 1, врач-трансфузиолог Ирина Чайковская.

Одна из пациенток и вовсе решила заняться самолечением. Она не заметила или не обратила внимания на первые симптомы интоксикации – тошноту, рвоту, холодный пот и слабость. Однако позже, когда ее состояние ухудшилось, женщина успела вызвать скорую помощь.

– Лабораторными методами токсины бледной поганки не определяются, и понять, в каком разрушенном состоянии находится печень, способны только специалисты-токсикологи. Так, спустя трое суток женщину доставили к нам в тяжелом состоянии, с острым токсическим гепатитом. Ее жизнь удалось спасти с помощью плазмафереза, который входил в комплекс лечения, – объяснили в пресс-службе ОКБ № 1.

Ранее мы писали, что жители Тюменской области обратили внимание, что из лесов исчезли грибы. На полянках их сейчас найти трудно. Редакция «КП» выяснила у эксперта, действительно ли это так и с чем может быть связано.