В Тюмени на объездной вспыхнула и взорвалась грузовая «Газель»

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени на 44-м километре объездной дороги в среду, 26 июля 2023 года, произошло ЧП. На ТКАД рядом с лесами в районе 6 часов утра загорелась грузовая «Газель». На видеозаписи видно, что автомобиль вспыхнул на ходу, а на место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования: скорая, пожарная и полиция. У «Газели» выгорели капот и кабина.

Очевидцы в социальных сетях заявляют, что перед тем как машина загорелась, из нее некоторое время капало масло. В МЧС редакции рассказали, что в автопожаре никто не пострадал.

– В 5.31 поступило сообщение о пожаре на 44-м километре тюменской кольцевой автодороги. Горел автомобиль «Газель» с номерами 21 региона. Огнем повреждено транспортное средство на площади 8 квадратных метров. На месте работали 7 сотрудников специализированной пожарной части, в распоряжении которых было 2 единицы техники, – прокомментировали «КП» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, причины пожара и причиненный ущерб устанавливает дознаватель, на это ему требуется несколько дней.

Мы ранее писали, что в «Тюменской слободе» произошел пожар в квартире на восьмом этаже. На улице Вадима Бованенко, 4, корпус 1 загорелась квартира в многоэтажном доме. Дым было видно из окна восьмого этажа. На место происшествия приехали экипаж МЧС и скорая помощь. Всех жильцов экстренно эвакуировали из здания.