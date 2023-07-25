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Происшествия25 июля 2023 13:46

В Тюменской слободе произошел пожар в квартире на восьмом этаже

Возгорание случилось вечером, всех жильцов эвакуировали из здания
Виктория Гаврик
Фото: предоставлено "КП".

Фото: предоставлено "КП".

В Тюмени на улице Вадима Бованенко, 4 корпус 1 загорелась квартира в многоэтажном доме. Дым видно из окна восьмого этажа. На место происшествия приехал экипаж МЧС и скорая помощь. Всех жильцов экстренно эвакуировали из здания.

Корреспондент редакции «КП-Тюмень» с места события передает, что у дома развернута пожарная лестница. Огонь из окна квартиры не идет, только черный дым и смог.

Фото: предоставлено "КП".

Фото: предоставлено "КП".

В пресс-службе МЧС Тюменской области оперативно на звонок редакции не ответили. Комментарий ожидается.

Фото: предоставлено "КП".

Фото: предоставлено "КП".

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