В Тюменской слободе произошел пожар в квартире на восьмом этаже

Фото: предоставлено "КП".

В Тюмени на улице Вадима Бованенко, 4 корпус 1 загорелась квартира в многоэтажном доме. Дым видно из окна восьмого этажа. На место происшествия приехал экипаж МЧС и скорая помощь. Всех жильцов экстренно эвакуировали из здания.

Корреспондент редакции «КП-Тюмень» с места события передает, что у дома развернута пожарная лестница. Огонь из окна квартиры не идет, только черный дым и смог.

Фото: предоставлено "КП".

В пресс-службе МЧС Тюменской области оперативно на звонок редакции не ответили. Комментарий ожидается.