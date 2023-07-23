В Тюменской области прекратили поиски 10-летней девочки, которая пропала вечером 22 июля Фото: Татьяна Коркина

В Заводоуковске нашли пропавшую накануне 10-летнюю девочку. Она не выходила на связь с вечера 22 июля, уйдя из своего дома на прогулку. О том, что ребенка нашли живой сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Где находилась школьница и почему не ночевала дома, неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени пропал 40-летний мужчина в очках Денис Вануйто. 15 июля 2023 года он вышел из дома в неизвестном направлении.

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