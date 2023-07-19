В Тюмени пропал 40-летний мужчина в очках Денис Вануйто

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области.

В Тюмени идут поиски мужчины по имени Денис Вануйто. 40-летний тюменец в субботу, 15 июля 2023 года, вышел из дома в неизвестном направлении и больше на связь с родными не выходил. Поисками мужчины занимаются волонтеры и полиция.

Приметы Дениса Вануйто: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Особые приметы: носит очки.

На момент исчезновения мужчина был в черной футболке, черных шортах и синих сланцах.