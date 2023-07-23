Тобольские врачи спасли 10-летнего мальчика с тяжелой травмой головы

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тобольские врачи спасли ребенка с тяжелой травмой головы. 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму при падении с велосипеда. В больницу его доставили в очень тяжелом состоянии, без сознания.

После проведенного обследования выяснилось, что у мальчика сломан череп и его отломок от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Юному пациенту срочно требовалась операция. Она длилась около двух часов. Хирург добился того, что отломок, не повредив ткани органа, вышел на поверхность для безопасного извлечения. Операция прошла успешно и не вызвала осложнений.

Мальчик пришел в сознание уже на следующий день и мог говорить. При этом осколок не нарушил функции мозга и способности маленького пациента. Сейчас он чувствует себя хорошо.