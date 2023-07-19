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НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:02

В Тюмени из поликлиники № 5 на Московском тракте эвакуировали десятки человек

Здание обследуют сотрудники охраны
Виктория Гаврик
Десятки людей вывели на улицу.

Десятки людей вывели на улицу.

Фото: Татьяна Коркина

В среду, 19 июля 2023 года, произошла срочная эвакуация посетителей городской поликлиники № 5. Медицинское учреждение находится на Московском тракте. Видеозапись эвакуации опубликовали очевидцы в социальных сетях. Десятки людей вывели на улицу, пока здание обследовали.

– Внимание. Чрезвычайная ситуация. Эвакуация. Просим соблюдать спокойствие и покинуть здание, – говорят на видео в Telegram-канале «Тюмень № 1».

Редакции «КП» удалось связаться с посетителем поликлиники, который находился возле учреждения в момент эвакуации.

– Нас вывели из поликлиники, к зданию не приезжали сотрудники МЧС или полиции. Учреждение сейчас обследуют сотрудники поликлиники из числа охраны. В медучреждение до сих пор не пускают, уже около получаса прошло, – рассказал подробности инцидента очевидец.

В медицинском учреждении на звонок корреспондента не ответили. В Росгвардии объяснили, что их помощь в ЧП не понадобилась. В Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщение о происшествии не поступало.

Комментарий от пресс-службы УМВД ожидается.

Ранее мы рассказывали, что 13 июля проходила эвакуация ТРЦ «Сити Молл». А еще месяц назад эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Гудвин» на улице Максима Горького. Десятки людей вывели на улицу, пока в здании работали полиция и кинологи с собаками. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.