Из тюменского ТРЦ «Гудвин» на Максима Горького эвакуировали десятки человек

Десятки людей вывели на улицу. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени сегодня, 13 июня, эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Гудвин» на улице Максима Горького. Десятки людей вывели на улицу, пока в здании работала полиция и кинологи с собаками. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По данным пабликов, эвакуация связана с чрезвычайной ситуацией. Информацию об эвакуации подтвердили журналисту «КП»–Тюмень» в справочной службе торгового центра.

– Эвакуация проходила по согласованию с администрацией центра. В настоящее время все площадки возобновили свою работу в штатном режиме, – заявили представители ТРЦ.

По словам пользователей социальных сетей, в торговом центре сработала пожарная сигнализация, а потом всех попросили покинуть помещение.

Комментарий от пресс-службы УМВД России по Тюменской области ожидается.