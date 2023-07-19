Экспертная сессия: «Потребительский экстремизм. Клиент всегда прав?»

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Закон о правах потребителей хорошо защищает клиентов. Магазины обязаны принимать обратно неподходящую одежду, ремонтировать технику на гарантии, возвращать деньги за бракованный товар. Подрядчики должны бесплатно переделывать некачественную работу. В зоне риска медицинские компании, стоматологии, бьюти индустрия …

Некоторые потребители используют свои права не для защиты, а для получения выгоды за счет предпринимателя. Неформально это называют потребительским экстремизмом.

Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» приглашает предпринимателей, собственников и управленцев на экспертную сессию, посвященную методам защиты бизнеса от недобросовестных потребителей.

Савинцева Тамара, директор юридического центра «Юстиция», юрист, медиатор. Тема: «Потребительский экстремизм – понятие и сущность явления».

Мария Поветкина, адвокат адвокатской палаты ЯНАО, эксперт семейного, наследственного, налогового права, эксперт в сфере строительного подряда и банкротства. Тема: «Война с потребителем: как подготовиться и стоит ли начинать?».

Елена Сидорова, эксперт по клиентоориентированному сервису, руководитель студии сервиса и продаж «СервисЛидер». Тема: «Правда и домыслы про конфликтных клиентов».

Нина Брызгалова, бизнес-медиатор, споры с потребителями. Тема: «Медиативные технологии – навыки, помогающие предупредить и разрешить конфликты с потребителями».

Жанна Матвеева профессиональный медиатор в сфере бизнеса, руководитель центра урегулирования споров и медиации ТПП ТО. Тема: «Медиация – инструмент внесудебного разрешения споров с потребителями».

24 июля, 15.00.

«Точка кипения» (г. Тюмень, ул. Республики, 142).

Участие бесплатное! Регистрация по ссылке.