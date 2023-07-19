Суд оставил приговор экс-главе тюменского «Медгорода» Андрею Кудрякову без изменений

Скандал разгорелся в 2019 году. Фото: Татьяна Коркина

Бывший главврач тюменского «Медгорода» Андрей Кудряков пытался оспорить решение суда, согласно которому ему назначили условный срок. Экс-руководитель написал апелляцию, 11 июля 2023 года она была рассмотрена.

– По первой инстанции – лишение свободы на два года условно с испытательным сроком на два года. Апелляция от 11 июля приговор оставила без изменений, – рассказали редакции «КП» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Приговор Андрею Кудрякову был вынесен в сентябре 2022 года. Ему вменяли статью «Злоупотребление должностными полномочиями». По этому делу он был осужден.

Напомним, в 2019 году онкоцентр «Медгород» оказался в центре резонансного дела. Специалисты регионального фонда обязательного медстрахования выявили, что больных пациентов отправляли на долечивание в обычную гостиницу, а не спецучреждение. Таким образом, сумма ущерба составила порядка 18 миллионов рублей. Следственный комитет через год установил лицо, причастное к преступной махинации.

Отметим, региональный фонд медицинского страхования через суд добился возмещения ущерба от «Медгорода».

Напомним, на директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву завели уголовное дело. На время следственных действий ей запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21.00 до 07.00. По версии суда, чиновница подозревается в совершении действий, выходящих за пределы должностных полномочий.