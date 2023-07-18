Власти Тюменской области объяснили, почему Иртыш и Тура так сильно обмелели за лето

Жители Тюменской области сообщают о надвигающейся экологической катастрофе. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тобольска опасаются надвигающейся экологической катастрофы из-за стремительного обмеления Иртыша. 18 июля уровень воды в реке составляет -26 сантиметров над нулем гидропоста. За последние сутки он уменьшился на семь сантиметров.

По словам местных жителей, из-за плачевной ситуации в водоеме гибнет рыба – у Нижних Аремзянах были найдены тушки шести маленьких осетров и двух стерлядей, четыре случая смерти осетров зафиксированы в черте Тобольска.

— На грани экологической катастрофы в Тобольске. Иртыш ниже нуля, дохлые осетры, — бьют тревогу тоболяки.

В Тюмени ситуация с уровнем воды в Туре не лучше. В настоящее время, по данным гидропоста, он составляет -78 сантиметров над нулевой отметкой и за последние сутки повысился всего на 3 сантиметра.

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области назвали причины рекордного обмеления водоемов в регионе.

– Мы разделяем ваше опасение об ухудшении состояния реки Иртыш. Но текущий процесс снижения уровня воды характерен для большинства озер и рек области. Основной причиной этого является природный фактор – наступление периода маловодных лет. Низкий уровень вызван малым количеством снега зимой, отсутствием существенного подъема воды в период весеннего половодья. В случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение уровня воды в реке. По факту замора рыбы необходимо обращаться в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства, – пояснили в департаменте.

Напомним, в Тюменской области с 7 июня 2023 года ввели режим повышенной готовности из-за снижения уровня воды в Туре.