Жители Тюмени остались без света и интернета на фоне грозы. Фото: Виктория Гаврик

Сегодня вечером, 13 июля 2023 года, в некоторых округах Тюмени пропало электричество на фоне грозы. По данным сайта «СУЭНКО», без света остались как минимум жители Калининского и Центрального округов. На текущий момент электричество отсутствует в домах по следующим улицам: Карла Маркса, Куйбышева, Новой, Новосибирской, Парковой, Пышминской, Мира и Волгоградской.

Предварительно, света в домах не будет до 23: 43. А пока тюменцы наслаждаются погодой и романтикой при свечах.

Кроме того, жители сообщают о перебоях с домашним интернетом. Оператор «Дом.ру» перестал работать в домах на улице Парфенова, в районе КПД.

Напомним, штормовой ветер, град и сильные ливни обрушились на Тюменскую область в четверг, 13 июля. Аналогичная погода будет и завтра, 14 июля. В Исетском районе и поселке Богандинский град побил машины и урожай на огородах. По данным синоптиков сервиса «Вентускай.ком», опасное явление нагрянет в Тюмень ближе к 5 утра. Примечательно, что грозовой циклон вместе с градом пройдет по всей области.

Автомобилистам следует позаботиться о машинах, укрыв их от опасного природного явления. В региональном МЧС просят тюменцев не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями, не парковать под ними машины. Также нельзя оставлять детей без присмотра. В случае выпадения крупного града рекомендуется не выходить из дома.