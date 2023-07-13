Губернатор Александр Моор создает в Тюменской области офис по внедрению искусственного интеллекта

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор создает в Тюменской области проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Глава региона дал соответствующее поручение по завершению дизайн-сессии по ИИ-трансформации региона.

- Курировать создание и работу проектного офиса будет Заместитель Губернатора Вячеслав Вахрин. Приоритетные отрасли для внедрения ИИ будут определены в процессе работы, - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, в Тюмени с 5 по 7 августа закроют движение транспорта на ул. Червишевский Тракт.