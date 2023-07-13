В Тюмени с 5 по 7 августа закроют движение транспорта на ул. Червишевский тракт

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перекроют движение транспорта на Червишевском тракте. На трассе пройдут строительно-монтажные работы на сетях теплоснабжения с 5 по 7 августа 2023 года. Дорожниками будет прекращено движение транспортных средств по тракту в районе дома №46.

- В связи с выполнением строительно-монтажных работ на сети теплоснабжения в период с 05.08.2023 по 07.08.2023 будет прекращено движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Червишевский тракт в районе дома № 46. Схемы объезда: ул. Степная, ул. Самарцева, - заявили в пресс-службе городской администрации.

Это не единственные участки дорог в Тюмени, где временно перекрыто или ограничено движение транспорта. Как вы помните, дорожники перекроют участок магистрали 15 июля на центральной улице в Тюмени. В городе пройдет выпускной студентов ТИУ. Движение транспорта ограничат на улицах 8 Марта и Володарского. Водителей на период ограничений просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки.