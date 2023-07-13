В центре Тюмени закроют дорогу для автомобилистов 15 июля из-за студентов ТИУ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на несколько часов перекроют центральные улицы города. С 8 утра в субботу, 15 июля, на Центральной площади состоится торжественный выпуск студентов Тюменского индустриального университета. В связи с мероприятием дорожники ограничат движение транспорта на улицах 8 Марта и Володарского.

В частности, будет перекрыт участок дороги на улице 8 Марта – от Республики до Володарского и в обратном направлении. Объехать можно по улицам Республики, Водопроводной и Орджоникидзе, уточнили в администрации города.

Это не единственные участки дорог в Тюмени, где временно перекрыто или ограничено движение транспорта. Как вы помните, дорожники перекрыли участок дороги с 5 июня до 24 июля от сквера имени Г. И. Дьяконова-Дьяченкова до пересечения с Холодильной. Капитальный ремонт участка тепловой сети пройдет в несколько этапов. Водителей на период ограничений просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки.