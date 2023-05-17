В Тюмени до 24 июля 2023 года перекроют два дорожных участка улицы Механической из-за капремонта на теплосетях

На закрытых улицах пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети. Фото: Татьяна Коркина

Дорожники перекроют движение транспорта по улице Механической в июне 2023 года. Ограничения на транспортное передвижение введут с 3 по 4 июня – от дома № 35 корпус 1 до перекрестка с Холодильной. Также перекроют участок дороги с 5 июня до 24 июля от сквера имени Г.И. Дьяконова-Дьяченкова до пересечения с Холодильной.

По данным городской администрации, здесь пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети. Водителей на период ограничений просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Тюменцам предлагают объезжать перекрытый участок дороги через улицы Холодильную и Республики, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.