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НовостиОбщество17 мая 2023 5:03

В Тюмени до 24 июля 2023 года перекроют два дорожных участка улицы Механической из-за капремонта на теплосетях

На закрытых улицах пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети
Серафима Краснова
На закрытых улицах пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети.

На закрытых улицах пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети.

Фото: Татьяна Коркина

Дорожники перекроют движение транспорта по улице Механической в июне 2023 года. Ограничения на транспортное передвижение введут с 3 по 4 июня – от дома № 35 корпус 1 до перекрестка с Холодильной. Также перекроют участок дороги с 5 июня до 24 июля от сквера имени Г.И. Дьяконова-Дьяченкова до пересечения с Холодильной.

По данным городской администрации, здесь пройдет капитальный ремонт участка тепловой сети. Водителей на период ограничений просят соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на знаки.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени.

Тюменцам предлагают объезжать перекрытый участок дороги через улицы Холодильную и Республики, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.