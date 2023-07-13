Самолет из Домодедово 12 июля вынужденно приземлился в Тюмени

Экипаж сообщил, что в самолете загорелось табло «низкий уровень гидросистемы». Фото: Татьяна Коркина

Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Тюмени. 12 июля 2023 года авиакомпания «Ямал» рекомендовала пилоту следовать на запасной аэродром в Тюмень для замены ВС после сообщения экипажа, что загорелось табло «Низкий уровень гидросистемы». Сигнал бедствия пилот не объявлял. Самолет проследовал до Тюмени.

«12.07.2023 12.26 (мск) Екатеринбургский РЦ ЕС ОрВД. ЭВС доложил о загорании табло «Низкий уровень гидросистемы» 2 и запросил совета авиакомпании по телефону. Авиакомпания рекомендовала следовать на запасной аэродром Тюмень для замены ВС. Экипаж бедствие, срочность не объявлял. Следует на аэродром Тюмень», – рассказал в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Воздушное судно должно было следовать из Москвы (аэропорта Домодедово) до Ноябрьска.

Напомним, что 12 июля самолет в Тюмени с 82 пассажирами задымился на взлетной полосе в Рощино. Борт должны заменить.