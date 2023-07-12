Самолет в Тюмени с 82 пассажирами задымился на взлетной полосе в Рощино

Самолет вернули с исполнительного старта. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту Рощино. По данным управления, в районе 14 часов дня в аэропорту при выруливании со стоянки на взлетно-посадочную полосу для взлета у самолета произошло задымление салона.

- В 14:05 экипаж воздушного судна Superjet авиакомпании Россия, выполнявший рейс 6362 по маршруту Тюмень-Москва/Шереметьево, доложил о возможном задымлении в салоне воздушного судна и возврате с исполнительного старта аэродрома Тюмень (Рощино), - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

На момент происшествия в самолете находилось 82 пассажира, в том числе восемь детей и пять членов экипажа. Люди были эвакуированы, во время ЧП никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.