В Тюменской области на 18,2% выросло число преступлений, совершенных иностранцами

Фото: прокуратура Тюменской области.

Сотрудники прокуратуры Тюменской области представили доклад о состоянии преступности в регионе по итогам первого полугодия 2023 года. На территории области за 6 месяцев было совершенно более 12,3 тысячи преступлений (падение на 1,3%). Зарегистрировано снижение количества убийств – на 4,5% и преступлений экономической направленности – на 23,8%.

– Увеличилось на 18,2 процента количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 7,1 процента – несовершеннолетними или при их участии. Каждое четвертое преступление совершено в общественных местах, каждое седьмое – на улицах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, приток трудовых мигрантов в Тюменскую область вырос на 25%, приблизившись к допандемийным показателям. Ради заработка в регион въезжал каждый шестой иностранец. В количественном отношении максимальное число патентов в 2022 году оформлено гражданами Республики Таджикистан.