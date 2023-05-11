Приток трудовых мигрантов в Тюменскую область вырос на 25%, приблизившись к допандемийным показателям

Ради заработка в Тюменскую область въезжал каждый шестой иностранец. Фото: Татьяна Коркина

В 2022 году количество иностранных граждан, приехавших в Тюменскую область с целью работы, составило 123 тысячи, что на 25%, или на 31 тысячу человек, больше по сравнению с предшествующим 2021 годом. Такие данные озвучили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ради заработка в Тюменскую область въезжал каждый шестой иностранец, хотя до пандемии пересекал границу для трудоустройства каждый четвертый.

– В количественном отношении максимальное число патентов в 2021 году оформлено гражданам Республики Таджикистан – 11955. В 2022 году максимальное число патентов было оформлено также гражданам Республики Таджикистан – 13178, – сообщили в пресс-службе МВД Тюменской области на запрос редакции «Комсомольской правды» – Тюмень».

Примечательно, что, согласно статистическим данным полиции, с целью визита «работа» поставлено в Тюменской области на миграционный учет с января по апрель 2023 года 35815 иностранных граждан. В пандемийный 2020 год это число составляло 65476 человек, а в 2019 году – 147710 иностранцев.

По данным МВД, иностранным гражданам из стран с безвизовым порядком въезда в Тюменской области для трудовой деятельности оформлено в 2022 году 20728 патентов, что на тысячу больше, чем в прошлом году.

Правоохранители отмечают, что трудовая деятельность граждан государств, членов Евразийского экономического союза, например Республики Беларусь, Казахстана, Армении и Кыргызской Республики, на территории Российской Федерации осуществляется в рамках договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Таким образом, трудящимся государств-членов не требуется получение разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности в Тюменской области.

Согласно данным, предоставленным сотрудниками полиции, регистрируемый рост трудовых мигрантов существенно ниже доковидных времен. Так, по сравнению с 2019 годом в 2022 году общее количество въезжающих в Тюмень трудовых мигрантов сократилось на 10 – 13%. Стоит отметить, что в 2022 году правоохранительные органы задержали порядка 2159 трудовых мигрантов, занимающихся нелегальной деятельностью.

«В 2022 году на территории Тюменской области подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области выявлено 2159 административных правонарушений по статьям 18.10, 18.15, 18.17, 18.20,19.27 и 20.25 KoAП РФ, совершенных мигрантами», – говорится в отчете МВД России Тюменской области.

Напомним, что в Тюмени 49 мигрантов жили и трудились в нежилом помещении, их обнаружили сотрудники полиции в ходе рейда. К ответственности привлекли 38-летного местного мужчину.